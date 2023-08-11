Клопп: «Могу подтвердить согласование трансфера Кайседо с «Брайтоном»

Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подтвердил, что его команда согласовала с «Брайтоном» переход полузащитника Мойсеса Кайседо. Ранее сообщалось, что сумма сделки станет рекордной в истории Английской премьер-лиги и составит 127 миллионов евро.

«Могу подтвердить согласование трансфера Кайседо с «Брайтоном». Что касается контракта с самим игроком, нам ещё предстоит увидеть. Будет ли медосмотр сегодня? Я не могу вам этого сказать, ведь пока ничего не знаю. Мы пытаемся оформить сделку. Честно говоря, клуб приложил большие усилия, чтобы провернуть трансфер», – заявил Клопп на пресс-конференции.