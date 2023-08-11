«Челси» не сдаётся в борьбе за Кайседо

Лондонский «Челси» не сдаётся в борьбе за полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо, трансфер которого ранее был согласован «Ливерпулем» за рекордные 127 миллионов евро. Журналист Джейкоб Штайнберг сообщает, что «синие» не теряют надежд заполучить 21-летнего эквадорца.

Пока неизвестно, решится ли «Челси» перебить предложение «Ливерпуля» или же просто его уравняет. Сам Кайседо сейчас находится в Лондоне и ждёт, когда ситуация по его будущему разрешится. У Мойсеса ранее были согласованы условия контракта с «Челси», но хавбек готов перейти и в «Ливерпуль».

Кайседо может стать самым дорогим игроком в истории АПЛ, если его трансфер всё же состоится.