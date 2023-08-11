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Тен Хаг готов отпустить Санчо, но тренер хочет, чтобы клуб нашёл Джедону замену

11 Августа 2023 • 11:49 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Вулверхэмптон
14.08 22:00

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг этим летом готов отпустить полузащитника Джедона Санчо в другую команду. По информации от Caught Offside, нидерландский специалист считает, что у англичанина нет будущего на «Олд Траффорд».

Тен Хаг готов отпустить Санчо, но при том условии, что руководство купит ему нового вингера на замену Джедону. Ранее сообщалось, что англичанин интересен «Астон Вилле» и другим клубам из Премьер-лиги.

Санчо провёл всего два сезона за «Манчестер Юнайтед» после перехода из дортмундской «Боруссии» летом 2021 года. За трансфер 23-летнего вингера «красные дьяволы» заплатили порядка 80 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг трансферы футбола - лето 2023 Джедон Санчо
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