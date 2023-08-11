Агент Жоржиньо: «Уверен, клиент останется в «Арсенале» этим летом»

Жоао Сантос, агент полузащитника лондонского «Арсенала» Жоржиньо, с уверенностью сказал, что его клиент останется в команде Микеля Артеты этим летом. Напомним, контракт итальянца с «канонирами» заканчивается через год

«Уверен, клиент останется в «Арсенале» этим летом. Он счастлив в Англии. Давайте двигаться дальше. Я получал звонки из Испании и Саудовской Аравии. Клубы из этих стран интересовались Жоржиньо, но он останется в «Арсенале». Всё уже решено», – цитирует агента итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

Жоржиньо перешёл в «Арсенал» в январе из «Челси», подписав контракт сроком на полтора года.