Захарян договорился с клубом из Испании

Воспитанник академии московского «Динамо» Арсен Захарян близок к трансферу в испанскую Ла Лигу. По сообщениям Mundo Deportivo, полузащитника собирается подписать «Реал Сосьедад».

Испанский клуб провел переговоры с игроком и согласовал с ним детали сотрудничества. Теперь «Реал Сосьедаду» предстоит договориться о трансфере с руководством «бело-голубых». Сумма сделки может составить 12 миллионов евро плюс бонусные выплаты.

Захарян сыграл за «Динамо» три матча в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги. Полузащитник забил гол и сделал результативную передачу. Контракт Арсена со столичным клубом истекает по завершении сезона-2023/2024.

Испанский клуб сделал предложение по Захаряну - известна сумма