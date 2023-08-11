«Барселона» всё ещё не исключает трансфер Канселу

Каталонская «Барселона» всё ещё допускает, что ей удастся провернуть сделку по защитнику «Манчестер Сити» Жоау Канселу, который может закрыть позицию как на правом, так и на левом фланге обороны. По информации от инсайдера Рожера Торелло, «сине-гранатовые» до сих пор не исключают трансфер 29-летнего португальца, который является приоритетным вариантом для тренера Хави Эрнандеса.

«Барселона» ранее рассматривала вариант с арендой с правом выкупа, но за подобную сделку тоже придётся заплатить компенсацию «Манчестер Сити». В купе с большой зарплатой игрока это является проблемой для «сине-гранатовых».

Канселу и «Манчестер Сити» этим летом готовы к расставанию. Фуллбек не входит в планы тренера Хосепа Гвардиолы.