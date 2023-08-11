Кейн переходит в «Баварию» - известны все детали сделки

Нападающий лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейн все же переходит в мюнхенскую «Баварию», несмотря на последние новости.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях, клубы закрыли сделку. За трансфер 30-летнего бомбардира немецкий чемпион выплатит «шпорам» фиксированные 100 миллионов евро. Еще 20 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

Трудовое соглашение Кейна с «Баварией» будет рассчитано до лета 2027 года. Ожидается, что в ближайшее время игрок пройдет медицинский осмотр и подпишет контракт.

В прошлом сезоне Гарри стал вторым бомбардиром АПЛ. Форвард забил 30 голов в 38 играх.