Чилуэлл – о Почеттино: «С его приходом тренировки стали тяжелее»

Защитник «Челси» Бен Чилуэлл рассказал, что изменилось в команде с приходом на пост главного тренера Маурисио Почеттино. Напомним, аргентинский специалист недавно назначил англичанина на роль вице-капитана команды.

«С его приходом тренировки стали тяжелее, он привнёс много энергии. Мы очень тяжело работали на предсезонке. Это поможет нам в следующем сезоне, который будет очень требовательным в плане физической подготовки. Это очень важно», – цитирует Чилуэлла Talksport.

«Челси» начнёт новый сезон в воскресенье, когда в рамках Английской премьер-лиги примет у себя дома «Ливерпуль».