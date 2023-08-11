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«Манчестер Сити» нашёл замену Марезу

11 Августа 2023 • 10:58 Комментировать

21-летний бельгийский нападающий Жереми Доку может покинуть «Ренн» и продолжить карьеру на Туманном Альбионе. Согласно данным The Telegraph, в услугах перспективного нападающего заинтересован «Манчестер Сити».

Как отмечают британские журналисты, «горожане» рассматривают Доку в качестве альтернативы алжирцу Рияду Марезу, перебравшемуся этим летом в чемпионат Саудовской Аравии.

В прошлом сезоне Лиги 1 Жереми провел 29 поединков, в которых записал на свой счет шесть забитых мячей и две результативные передачи. Контракт нападающего с «Ренном» рассчитан до лета 2025 года, а его трансферная стоимость оценивается в 28 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ренн Манчестер Сити Жереми Доку трансферы футбола - лето 2023
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