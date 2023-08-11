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«Челси» может перебить предложение «Ливерпуля» по Кайседо, выложив свыше 127 миллионов евро

11 Августа 2023 • 10:22 Комментировать
Брайтон
...
Лутон Таун
1 1.33 X 5.30 2 9.00
12.08 17:00

Гонка между «Ливерпулем» и «Челси» по трансферу полузащитника Мойсеса Кайседо ещё не закончена. По информации от журналиста Джейкоба Штайнберга, «синие» ещё могут перебить предложение мерсисайдцев.

Напомним, недавно команда Юргена Клоппа согласовала с «Брайтоном» трансфер Кайседо за сумму в районе 127 миллионов евро. Источник сообщает, что сделка согласована лишь устно, документы ещё не подписаны. Вполне вероятно, что «Челси» решит перебить предложение «Ливерпуля» и предложить ещё больше 127 миллионов евро.

Кайседо в любом случае станет самым дорогим трансфером в истории Премьер-лиги, где бы эквадорец не оказался до конца окна.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Брайтон Мойсес Кайседо трансферы футбола - лето 2023
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