«Челси» может перебить предложение «Ливерпуля» по Кайседо, выложив свыше 127 миллионов евро

Гонка между «Ливерпулем» и «Челси» по трансферу полузащитника Мойсеса Кайседо ещё не закончена. По информации от журналиста Джейкоба Штайнберга, «синие» ещё могут перебить предложение мерсисайдцев.

Напомним, недавно команда Юргена Клоппа согласовала с «Брайтоном» трансфер Кайседо за сумму в районе 127 миллионов евро. Источник сообщает, что сделка согласована лишь устно, документы ещё не подписаны. Вполне вероятно, что «Челси» решит перебить предложение «Ливерпуля» и предложить ещё больше 127 миллионов евро.

Кайседо в любом случае станет самым дорогим трансфером в истории Премьер-лиги, где бы эквадорец не оказался до конца окна.