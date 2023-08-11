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«Астон Вилла» готова побороться за трансфер Санчо

11 Августа 2023 • 09:47 Комментировать
Ньюкасл
...
Астон Вилла
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12.08 19:30

Вингер «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо всё ещё может покинуть свою команду до конца трансферного окна. По информации от Caught Offside, «Астон Вилла» активно мониторит ситуацию вокруг футболиста.

В «Манчестер Юнайтед» есть ощущение, что Санчо вполне может быть продан, если поступит подходящее предложение. Сообщается, что помимо «Астон Виллы» в англичанине заинтересованы и другие клубы из Премьер-лиги.

Напомним, 23-летний Санчо перебрался в «Манчестер Юнайтед» за 80 миллионов евро всего два года назад из дортмундской «Боруссии». С тех пор Джедон провёл за клуб 79 матчей, где отметился 12 голами и 6 ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Астон Вилла трансферы футбола - лето 2023 Джедон Санчо
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