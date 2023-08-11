«Астон Вилла» готова побороться за трансфер Санчо

Вингер «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо всё ещё может покинуть свою команду до конца трансферного окна. По информации от Caught Offside, «Астон Вилла» активно мониторит ситуацию вокруг футболиста.

В «Манчестер Юнайтед» есть ощущение, что Санчо вполне может быть продан, если поступит подходящее предложение. Сообщается, что помимо «Астон Виллы» в англичанине заинтересованы и другие клубы из Премьер-лиги.

Напомним, 23-летний Санчо перебрался в «Манчестер Юнайтед» за 80 миллионов евро всего два года назад из дортмундской «Боруссии». С тех пор Джедон провёл за клуб 79 матчей, где отметился 12 голами и 6 ассистами.