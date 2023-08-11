Кейн согласовал контракт с «Баварией»

Форвард лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн согласовал контракт с мюнхенской «Баварией», об этом сообщил посредством социальных сетей инсайдер Дэвид Орнштейн.

Согласно информации источника, 30-летний бомбардир подпишет с немецким топ-клубом долгосрочное трудовое соглашение, которое будет рассчитано до лета 2027 года. Сегодня, 11 августа, нападающий пройдет медицинское обследование в Мюнхене, после чего стороны официально оформят сделку. Сумма трансфера составит порядка 100 миллионов евро.

Кейн является игроком «Тоттенхэма» с 2011 года. Контракт форварда истекает по окончании сезона-2023/2024.