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Кейн согласовал контракт с «Баварией»

11 Августа 2023 • 09:31 Комментировать (1)

Форвард лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн согласовал контракт с мюнхенской «Баварией», об этом сообщил посредством социальных сетей инсайдер Дэвид Орнштейн.

Согласно информации источника, 30-летний бомбардир подпишет с немецким топ-клубом долгосрочное трудовое соглашение, которое будет рассчитано до лета 2027 года. Сегодня, 11 августа, нападающий пройдет медицинское обследование в Мюнхене, после чего стороны официально оформят сделку. Сумма трансфера составит порядка 100 миллионов евро.

Кейн является игроком «Тоттенхэма» с 2011 года. Контракт форварда истекает по окончании сезона-2023/2024.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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LMI
11 Августа 2023 в 10:03
Неужели таки дали вольную? Поздравления.
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