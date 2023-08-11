Трансфер Бернарду Силвы кажется невозможным для «Барселоны»

Каталонская «Барселона» этим летом вряд ли подпишет полузащитника Бернарду Силву из «Манчестер Сити». По информации от Mundo Deportivo, трансфер португальца на «Камп Ноу» сейчас кажется почти невозможным.

«Манчестер Сити» ранее требовал за своего звёздного хавбека сумму около 60-70 миллионов евро. «Барселона» испытывает финансовые проблемы и не может зарегистрировать нескольких игроков перед стартом нового розыгрыша Ла Лиги. Что уж говорить о тратах в десятки миллионов евро на трансферы.

Ранее сообщалось, что Бернарду Силва якобы открыт к продлению контракта с «Манчестер Сити».