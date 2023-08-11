«Ливерпуль» посредством официального клубного сайта представил третий комплект экипировки на следующий сезон. Форма выполнена в фиолетовом цвете. Техническим партнером мерсисайдского клуба является американская компания Nike.

Как сообщает пресс-служба «Ливерпуля», в этой форме команда будет выступать в Лиге Европы.

В новом сезоне Английской премьер-лиги подопечные Юргена Клоппа стартуют гостевым поединком против лондонского «Челси». Встреча состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж» в воскресенье, 13 августа. Текстовую онлайн-трансляцию встречи проведет Liveresult.ru.