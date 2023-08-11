«Ливерпуль» согласовал рекордный трансфер в истории АПЛ

Лидер средней линии «Брайтона» Мойсес Кайседо близок к трансферу в другой английский клуб – «Ливерпуль». По данным инсайдера Фабрицио Романо, мерсисайдцы опередили в споре за 21-летнего полузащитника лондонский «Челси».

Как стало известно журналисту, переход Кайседо станет рекордным в истории английского футбола. За трансфер игрока «красные» заплатят «чайкам» почти 140 миллионов евро. Ожидается, что эквадорец пополнит ряды «Ливерпуля» до конца сегодняшнего дня.

В сезоне-2022/2023 Кайседо отыграл 37 матчей в рамках Английской премьер-лиги. Хавбек забил гол, сделал два ассиста и получил десять желтых карточек.