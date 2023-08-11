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Кейн отправился на медосмотр в «Баварию»

11 Августа 2023 • 08:34 Комментировать

Центральный нападающий Гарри Кейн близок к переходу из лондонского «Тоттенхэма» в мюнхенскую «Баварию». Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Флориан Плеттенберг.

Как информирует журналист, сегодня, 11 августа, форвард прилетит в Германию для прохождения медицинского осмотра. Если все пройдет успешно, то стороны заключат долгосрочное трудовое соглашение. Сумма потенциальной сделки оценивается более чем в 100 миллионов евро.

В прошлом сезоне Гарри поучаствовал в 49 матчах за лондонцев и забил 32 мяча. Срок трудового договора между сторонами истекает летом следующего года.

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Тоттенхэм Бавария Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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