«Интер» отказался от покупки нападающего «Арсенала»

22-летний нападающий Фоларин Балогун, правами на которого владеет лондонский «Арсенал», не перейдет в миланский «Интер». Об этом рапортуют журналисты издания Calciomercato.

Согласно сведениям источника, руководство «нерадзурри» отказалось от переговоров из-за завышенных запросов «канониров». Лондонцы хотят выручить с продажи Балогуна не менее 50 миллионов евро, в то время как итальянцы готовы заплатить 35 млн.

В прошлом сезоне форвард выступал за французский «Реймс» на правах аренды. Балогун принял участие в 37 поединках Лиги 1, в которых записал на свой счет 21 гол (шесть – с пенальти) и две результативные передачи.