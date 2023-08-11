«Манчестер Юнайтед» принял предложение «Фенербахче» по трансферу Фреда

Бразильский полузащитник Фред Сантос переходит из «Манчестер Юнайтед» в стамбульский «Фенербахче», рапортует посредством социальных сетей журналист Фабрицио Романо.

По данным инсайдера, манкунианцы приняли предложение турецкой стороны, которое составляет 15 миллионов евро. В ближайшее время 30-летний южноамериканец пройдет медицинский осмотр и подпишет контракт с турецким грандом.

Фред играет за «красных дьяволов» с 2018 года. Его контракт с клубом истекает летом следующего года. В минувшем сезоне полузащитник провел 56 поединков за «МЮ», забил шесть мячей и отдал шесть ассистов.