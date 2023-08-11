Верратти может перейти в английский топ-клуб

Хавбек сборной Италии и «ПСЖ» Марко Верратти может продолжить карьеру в топ-клубе Английской премьер-лиги. По сообщениям журналистов Footmercato, заполучить полузащитника в свои ряды хочет лондонский «Челси».

«Пенсионеры» готовы побороться за 30-летнего опорника с каталонской «Барселоной» и мюнхенской «Баварией», которые также заинтересованы в его услугах.

Марко выступает за парижскую команду с 2012 года. Срок контракта Верратти с клубом истекает в 2026 году.

В сезоне-2022/2023 полузащитник провел 38 поединков во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.