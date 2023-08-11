Эмери подтвердил интерес «Астон Виллы» к Дзаньоло

Полузащитник турецкого «Галатасарая» Николо Дзаньоло находится в сфере интересов бирмингемской «Астон Виллы». Об этом рассказал главный тренер команды Унаи Эмери.

«Дзаньоло – один из тех футболистов, которые находятся нашем шорт-листе. Однако пока непонятно, кто еще может пополнить ряды команды», - передает слова испанского специалиста инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее в прессе сообщалось, что в подписании Дзаньоло заинтересован петербургский «Зенит».

24-летний итальянец пополнил ряды «Галатасарая» в феврале текущего года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до середины 2027 года.