Кейну разрешили пройти медосмотр в «Баварии»

Нападающий сборной Англии и лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн получил разрешение для прохождения медицинского осмотра в мюнхенской «Баварии», утверждает Bild.

Руководство «шпор» дало добро 30-летнему форварду. В настоящий момент немецкая сторона работает над последними деталями трансфера.

На днях в прессе появилась информация, что «Бавария» согласовала с «Тоттенхэмом» трансфер нападающего. Сумма сделки составит порядка 100 миллионов евро.

В минувшем сезоне Гарри принял участие в 49 поединках, в которых отметился 32 забитыми мячами. Его контракт с «Тоттенхэмом» истекает летом 2024 года.