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Трансфер Кейна в «Баварию» затягивается из-за семьи нападающего

11 Августа 2023 • 07:48 Комментировать

Центрфорвард лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн до сих пор не перешел в мюнхенскую «Баварию» из-за позиции своей семьи, об этом рапортуют журналисты Lequipe.

Как стало известно источнику, родственники звездного бомбардира настаивают на том, чтобы чемпион Германии выписал форварду солидный бонус за заключение контракта. По этой причине переговоры между сторонами немного застопорились.

Ранее сообщалось, что «Бавария» согласовала сделку с «Тоттенхэмом» примерно за 100 миллионов евро.

Кейн выступает за лондонский коллектив с 2011 года. Срок трудового договора между сторонами истекает летом следующего года.

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Тоттенхэм Бавария Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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