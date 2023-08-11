Де Хеа не будет в «Реале» из-за одного человека

Испанского вратаря Давида де Хеа, пребывающего в статусе свободного агента после ухода из «Манчестер Юнайтед», не будет в мадридском «Реале». Об этом рапортуют журналисты Copе.

По сообщениям источника, главный тренер «королевского» клуба Карло Анчелотти выступил против подписания опытного игрока. По мнению специалиста, Давид вряд ли усилит команду.

Напомним, что «Реал» надолго потерял своего первого номера Тибо Куртуа. Бельгиец получил травму крестообразных связок во время тренировочного занятия.

Мадридский гранд стартует в чемпионате Испании гостевым поединком против «Атлетика». Встреча состоится в Бильбао завтра, 12 августа.