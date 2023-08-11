Хау: «Мы правильно сделали, что инвестировали в Тонали»

Наставник английского «Ньюкасла» Эдди Хау уверен в том, что его клуб правильно сделал, купив итальянского полузащитника Сандро Тонали. «Ньюкасл» сделал этот ход в самом начале трансферного сезона, и сейчас Тонали уже адаптировался в новой команде - по крайней мере, так считает тренер.

- Я давно следил за Тонали. Когда «Милан» выиграл Серию А, мой интерес к нему только возрос. В выходе «Милана» в полуфинал Лиги чемпионов есть его большая заслуга. Его технические способности, его отношение к делу, его атлетизм. Мы правильно сделали, купив его. Он уже адаптировался к английскому футболу, - цитирует слова Хау pianetamilan.it.