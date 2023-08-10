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«Тоттенхэм» отдал Родона в аренду «Лидсу» официально

10 Августа 2023 • 23:41 Комментировать
Бирмингем
...
Лидс
12.08 17:00

Лондонский «Тоттенхэм» отправил 25-летнего валлийского защитника Джо Родона в аренду в клуб Чемпионшипа - «Лидс». Об этом сообщает пресс-служба «павлинов», покинувших в минувшем сезоне АПЛ.

Арендное соглашение по игроку обороны между клубами рассчитано на ближайший сезон. Что касается сезона минувшего, то его Родон провёл в аренде во Франции, выступая за «Ренн». За клуб он сыграл 22 матча, забив один гол.

Контракт новичка «Лидса» со «шпорами» действует ещё два года. Transfermarkt оценивает игрока обороны в 7 млн евро.

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