Грилиш повторил «подвиг» Рэшфорда

В июле мы сообщали о том, как опростоволосился Маркус Рэшфорд, припарковавший свой «Роллс-Ройс» под «кирпичом». Но теперь его «подвиг» в том же Манчестере повторил и Джек Грилиш - нападающий «Манчестер Сити».

Он решил выбраться на романтический ужин со своей подругой Сашей, однако все четыре часа, сколько длился ужин, его Lamborghini был припаркован в запретном месте. А на Западе, надо заметить, это большая проблема - там возмущаются не столько маркой машины, как у нас (пижон эдакий на «Ламборгини»), а то, что паркуют такие машины «где попало».

Грилиш припарковался так, что пешеходы еще могли пройти по тротуару, а вот «колясочники» - нет. И в таких обстоятельствах ему еще повезло, уточняет The Sun, что он отделался всего лишь штрафом, а не более серьезными санкциями.