Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Грилиш повторил «подвиг» Рэшфорда

10 Августа 2023 • 21:56 Комментировать

В июле мы сообщали о том, как опростоволосился Маркус Рэшфорд, припарковавший свой «Роллс-Ройс» под «кирпичом». Но теперь его «подвиг» в том же Манчестере повторил и Джек Грилиш - нападающий «Манчестер Сити».

Он решил выбраться на романтический ужин со своей подругой Сашей, однако все четыре часа, сколько длился ужин, его Lamborghini был припаркован в запретном месте. А на Западе, надо заметить, это большая проблема - там возмущаются не столько маркой машины, как у нас (пижон эдакий на «Ламборгини»), а то, что паркуют такие машины «где попало».

Грилиш припарковался так, что пешеходы еще могли пройти по тротуару, а вот «колясочники» - нет. И в таких обстоятельствах ему еще повезло, уточняет The Sun, что он отделался всего лишь штрафом, а не более серьезными санкциями. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Джек Грилиш
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
11.08.23 в 22:00
Бёрнли Бёрнли
Манчестер Сити Манчестер Сити
8.40 5.40 1.36
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Августа
21:56 · Англия. Премьер-лига
Грилиш повторил «подвиг» Рэшфорда
21:23 · Англия. Премьер-лига
​«Бёрнли» - «Манчестер Сити»: прогноз на матч чемпионата Англии – 11 августа 2023
21:23 · Англия. Премьер-лига
Милнер в восторге от де Дзерби
19:48 · Англия. Премьер-лига
Голкипер «Манчестер Юнайтед» переходит в «Байер» слухи
19:33 · Англия. Премьер-лига
«Борнмут» купил 19-летнего полузащитника из Чемпионшипа официально
19:24 · Англия. Премьер-лига
​Кейн может повременить с переходом и выбрать не «Баварию» 1
18:55 · Англия. Премьер-лига
​Председатель «Тоттенхэма» раздражён – Кейн теперь не решается уйти 2
18:34 · Англия. Премьер-лига
​Суперкомпьютер предсказал имя следующего чемпиона Англии 1
18:14 · Англия. Премьер-лига
​«Фенербахче» договорился с Фредом из «Манчестер Юнайтед»
18:09 · Англия. Премьер-лига
Холанн — лучший игрок прошлого сезона АПЛ по версии Transfermarkt
17:50 · Англия. Премьер-лига
​Кейн не может выбрать клуб
17:38 · Англия. Премьер-лига
«Шеффилд Юнайтед» продал Берге конкуренту официально
17:38 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола: «Манчестер Сити» не сможет повторить требл 1
17:32 · Англия. Премьер-лига
Всё более вероятно, что Кейн останется в «Тоттенхэме» 1
17:31 · Англия. Премьер-лига
Вингер «Фулхэма» Кавалейру стал игроком «Лилля» официально
Все новости
Рекомендуем