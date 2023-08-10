Милнер в восторге от де Дзерби

Ветеран английского футбола Джеймс Милнер, в межсезонье перешедший в «Брайтон», в восторге от работы с итальянским наставником Роберто де Дзерби. В прошлом сезоне после прихода де Дзерби «Брайтон» резко прибавил в качестве футбола и в результатах, пробившись в итоге в зону еврокубков.

- Мне очень нравится работа с де Дзерби. Это топ-тренере, который вникает во все детали, который интересен, вовлечен в процессы - поверьте, за этим очень приятно наблюдать. Теперь и я хочу расти как игрок с ним, - цитирует Милнера TheAthletic.

Уже в субботу «Брайтон» проведет свой первый матч в новом сезоне английского чемпионата, команда примет «Лутон Таун».