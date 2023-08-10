Вратаря «Манчестер Юнайтед» Матей Коварж близок к переходу в «Байер».

Как сообщает Kicker, 23-летний футболист скоро пройдет медосмотр в Германии, после чего подпишет трудовой договор с «Байером». По данным источника, сумма перехода Коваржа составит девять миллионов евро.

Чешский вратарь пополнил состав английского гранда в 2017 году, но так и не сыграл за основную команду. Минувший сезон Коварж провел в аренде в пражской «Спарте». За чешский клуб голкипер провел 32 матча с учетом всех турниров, пропустил 34 гола и 11 раз сыграл «на ноль».

Рыночная стоимость Коваржа, по данным Transfermarkt, составляет 1,8 млн евро.