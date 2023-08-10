​Кейн может повременить с переходом и выбрать не «Баварию»

Нападающий Гарри Кейн может не перейти в «Баварию» этим летом. Поговаривали, что мюнхенцы согласовали трансфер звёздного англичанина с «Тоттенхэмом», но далее сам футболист стал сомневаться в целесообразности переезда.

Как сообщает Bild, Кейн может повременить с переходом и в следующем году перебраться в другой клуб, в том числе по причине более привлекательных финансовых условий по сравнению с нынешним предложением «Баварии». Отмечается, что интерес к Кейну может проявить «ПСЖ». Также не исключаются варианты с «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Гарри Кейну 30 лет, его действующий контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до конца июня 2024 года.

Председатель «Тоттенхэма» раздражён – Кейн теперь не решается уйти