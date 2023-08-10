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​Кейн может повременить с переходом и выбрать не «Баварию»

10 Августа 2023 • 19:24 Комментировать (1)

Нападающий Гарри Кейн может не перейти в «Баварию» этим летом. Поговаривали, что мюнхенцы согласовали трансфер звёздного англичанина с «Тоттенхэмом», но далее сам футболист стал сомневаться в целесообразности переезда. 

Как сообщает Bild, Кейн может повременить с переходом и в следующем году перебраться в другой клуб, в том числе по причине более привлекательных финансовых условий по сравнению с нынешним предложением «Баварии». Отмечается, что интерес к Кейну может проявить «ПСЖ». Также не исключаются варианты с «Челси» и «Манчестер Юнайтед».  

Гарри Кейну 30 лет, его действующий контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до конца июня 2024 года.

Председатель «Тоттенхэма» раздражён – Кейн теперь не решается уйти

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Челси Бавария Манчестер Юнайтед ПСЖ Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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ингерман
10 Августа 2023 в 19:30
ай.. и че дергаца-та.. вали сразу к 🐪🐫🐪.. там нашех ужо многа.. делов-та.. А-ха-ха-ха! )))
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