Кем «Реал» заменит Куртуа: представляем варианты для «сливочных»

Тибо Куртуа на тренировке «Реала» порвал крестообразные связки и теперь пропустит большую часть сезона. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, кого «сливочные» возьмут вместо бельгийца.

Заменить бельгийца безболезненно можно только очень дорого

Тибо Куртуа – один из лучших, если не лучший вратарь на сегодняшний день. Бельгиец надёжно действует на ленточке: можно вспомнить его сумасшедший перфоманс в финале Лиги чемпионов в 2022-м году. Помимо этого, Куртуа ещё и отлично играет ногами, начинает атаки.

Вратарей подобного уровня в мире всего несколько, и все они выступают в других топ-клубах. Трансфер голкипера такого же класса будет слишком дорогим, и «Реал» точно не готов расставаться с огромной суммой. К тому же нет смысла покупать готовую звезду, учитывая, что Куртуа 31 год, и ещё пару-тройку лет он точно сможет отыграть на высоком уровне.

Таким образом, «Реал» оказывается в ситуации, когда надо за небольшие деньги найти сменщика. Очевидно, что в этих финансовых рамках получится взять либо относительно молодого вратаря, либо голкипера на закате карьеры, либо искать вариант в каком-то нетоповом чемпионате.

Молодой вратарь

Плюс этого варианта заключается в том, что сейчас можно найти игрока на взлете, дать ему шанс поиграть в «Реале», потом отпустить в аренду для прогресса, а затем вернуть себе на смену Куртуа. Через пару лет бельгийца все равно менять ведь придётся. Так что в этом есть определенная логика.

Фаворитом в этом списке выглядит Георгий Мамардашвили. Грузинский вратарь с 2021-го года выступает в «Валенсии», где пробился в основу. Мамардашвили и тащит, и ногами играет. Неудивительно, что на него уже смотрят топ-клубы, и, по данным СМИ, на него всерьёз претендует «Бавария». Кстати, Marca считает, что «Валенсия» готова будет отпустить Мамардашвили за 20 миллионов евро, что по нынешним меркам за вратаря такого уровня выглядит едва ли не даром. Отметим, что грузину в сентябре исполнится 23 года, так что его можно взять на перспективу.

Статистика за сезон 2022/23

Турнир Матчи Пропущенные голы Матчи на 0 Ла Лига 38 45 7 Кубок Испании 3 3 2 Суперкубок Испании 1 1 0

Трансферная стоимость: 20 млн евро

Другие варианты

Почему-то СМИ в числе кандидатов на переход в «Реал» называют Кепу Аррисабалагу из «Челси», что выглядит не очень вероятным. В прошлом году испанец стал первым номером в лондонском клубе, и нет оснований предполагать, что в новом сезоне он точно сядет на лавку из-за новичка Робертса Санчеса. И уж точно «Челси» не захочет экстренно самостоятельно искать другого вратаря. Кроме того, вряд ли сам Кепа стремится перейти в «Реал», где весной сядет на скамейку под Куртуа.

Турнир Матчи Пропущенные голы Матчи на 0 Премьер-Лига 29 33 9 Лига чемпионов 9 8 3 Кубок Англии 1 4 0

Трансферная стоимость: 20 млн евро

А вот 28-летний Доминик Ливакович скорее воспользуется такой возможностью, если она выпадет. Вратарь здорово играет за сборную Хорватии, а также заметен в еврокубках в составе загребского «Динамо». На самом деле странно, что он до сих пор выступает на родине, а не в топ-чемпионате. По данным СМИ, у него есть предложение из Саудовской Аравии, но и от «Реала» Ливакович, конечно, не откажется.

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Турнир Матчи Пропущенные голы Матчи на 0 Чемпионат Хорватии 35 28 11 Лига чемпионов 6 11 1 Квалификация Лиги чемпионов 6 7 1 Кубок Хорватии 2 3 0

Трансферная стоимость: 12 млн евро

Тут выбор намного больше. Уже многие отметили, что Давид де Хеа своеобразной извилистой дорожкой всё же может дойти до «Реала». Все помнят, как сорвался его трансфер в 2015-м году из-за неработающего факса. Теперь же никакие технические средства не нужны, потому что 32-летний вратарь пребывает в статусе свободного агента. Откровенно говоря, именно отсутствие компенсации за де Хеа кажется его единственным реальным плюсом для «Реала». К сожалению, у вратаря проблемы с игрой ногами, да и ошибки он в последние годы допускает регулярно, из-за чего «Манчестер Юнайтед» его и отпустил. Однако на полгода «Реал» может взять де Хеа, надеясь, что к решающей части сезона Куртуа выздоровеет.

Турнир Матчи Пропущенные голы Матчи на 0 Премьер-лига 38 43 17 Лига Европы 12 12 5 Кубок Англии 6 6 1 Кубок лиги 2 0 2

Трансферная стоимость: свободный агент

В некоторых СМИ обсуждается кандидатура Кейлора Наваса. Костариканец в прошлом сезоне на правах аренды уходил из «ПСЖ» в «Ноттингем Форест», а теперь, наверное, был бы не прочь вернуться на «Сантьяго Бернабеу», где провёл, возможно, лучшие годы. Правда, Навас уходил из «Реала» как раз из-за прихода Куртуа, и ряд СМИ писали об обиде голкипера на руководство клуба. Кроме того, есть сомнения, что парижане захотят отпускать своего игрока в «Реал», учитывая взаимоотношения. Однако для «сливочных» это был бы хороший временный вариант.

Турнир Матчи Пропущенные голы Матчи на 0 Премьер-лига 17 32 2 Кубок Франции 2 1 1

Трансферная стоимость: 5 млн евро

При этом есть вопросы к нынешнему уровню Наваса, всё же годы явно берут своё, и он уже не так хорош. Яссин Буну из «Севильи» в этом смысле интереснее. Он здорово играет, и на самом деле даже непонятно, почему он раньше не сменил андалузский клуб на что-то более статусное. «Севилья» готова продать марокканца примерно за 15 миллионов, и того отчаянно зовут в Саудовскую Аравию. Однако 32-летний голкипер наверняка предпочтёт «Реал». Правда, вопрос, нужно ли «сливочным» платить деньги за вратаря, который уже вряд ли будет прогрессировать и дорожать.

Турнир Матчи Пропущенные голы Матчи на 0 Ла Лига 25 51 5 Лига Европы 6 5 2 Лига чемпионов 4 12 0 Кубок Испании 1 2 0 Клубный чемпионат мира 2 4 0 Кубок Испании 1 0 1

Трансферная стоимость: 12 млн евро

Роман Андреев