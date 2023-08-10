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​Председатель «Тоттенхэма» раздражён – Кейн теперь не решается уйти

10 Августа 2023 • 18:55 Комментировать

В прессе появлялась информация о том, что «Тоттенхэм» и «Бавария» договорились о трансфере Гарри Кейна. Теперь же сам 30-летний футболист колеблется – он не может сделать выбор между вариантами «уйти» и «остаться».

Как сообщает The Source, у Кейна ранее была договорённость с председателем «Тоттенхэма» Даниэлем Леви, что он сможет уйти, если клуб получит хорошее предложение. Леви принял предложение от «Баварии», но Кейн не решается уйти.

По данным источника, Леви оказался раздражён. Председатель лондонского клуба опасается, что Кейн останется, и трансферная сага с его участием разгорится в январе с новой силой. Теперь руководитель «шпор» хочет сохранить форварда в команде только в том случае, если он продлит контракт.

Стоит сказать, что действующий контракт Кейна с «Тоттенхэмом» рассчитан до конца июня 2024 года. Таким образом, в январе форвард сможет вести переговоры с зарубежными клубами и даже подписать предварительный контракт.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Даниэль Леви Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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