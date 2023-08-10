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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Суперкомпьютер предсказал имя следующего чемпиона Англии

10 Августа 2023 • 18:34 Комментировать
Бёрнли
...
Манчестер Сити
1 9.50 X 5.70 2 1.30
11.08 22:00

Суперкомпьютер Opta сделал прогноз на исход наступающего сезона Английской премьер-лиги. Так, чемпионом должен снова стать «Манчестер Сити». Вероятность того, что «горожане» снова завоюют титул, оценивается в 90,2%.

Дальше в своеобразной турнирной таблице идут «Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Согласно результатам вычисления, именно эти команды вместе с «Манчестер Сити» финишируют в топ-4.

На три последних места, которые вылетают в Чемпионшип, суперкомпьютер поставил «Борнмут», «Шеффилд Юнайтед» и «Лутон Таун».

Добавим, что новый чемпионат Англии стартует 11 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
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БЁРНЛИ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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