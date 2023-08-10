​Суперкомпьютер предсказал имя следующего чемпиона Англии

Суперкомпьютер Opta сделал прогноз на исход наступающего сезона Английской премьер-лиги. Так, чемпионом должен снова стать «Манчестер Сити». Вероятность того, что «горожане» снова завоюют титул, оценивается в 90,2%.

Дальше в своеобразной турнирной таблице идут «Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Согласно результатам вычисления, именно эти команды вместе с «Манчестер Сити» финишируют в топ-4.

На три последних места, которые вылетают в Чемпионшип, суперкомпьютер поставил «Борнмут», «Шеффилд Юнайтед» и «Лутон Таун».

Добавим, что новый чемпионат Англии стартует 11 августа.