​«Фенербахче» договорился с Фредом из «Манчестер Юнайтед»

«Фенербахче» хочет видеть в своём составе полузащитника Фреда, который провёл пять сезонов в «Манчестер Юнайтед». Как сообщает в социальных сетях журналист Ягыз Сабункуоглу, с самим 30-летним бразильцем «канарейки» уже договорились. Теперь топ-клуб турецкой Суперлиги продолжает переговоры с «красными дьяволами».

Всего за «Манчестер Юнайтед» Фред провёл 213 официальных матчей, в которых забил 14 голов и отдал 19 результативных передач на партнёров. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают игрока в 20 миллионов евро. Действующий контракт Фреда на «Олд Траффорд» рассчитан ещё на сезон.