Холанн — лучший игрок прошлого сезона АПЛ по версии Transfermarkt

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн признан лучшим футболистом минувшего розыгрыша Английской премьер-лиги по версии интернет-портала Transfermarkt.

Источник сообщает, что в голосовании приняли участие более 1,5 млн человек со всего мира. Отмечается, что за Холанна было отдано 68,55% голосов. Вторую строчку в рейтинге занял хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне, который набрал 12,08%. Тройку лидеров замкнул экс-игрок «горожан» Илкай Гюндоган - 4,58%.

В прошлом сезоне 23-летний Холанн забил 36 мячей и сделал 8 ассистов в 35 матчах чемпионата Англии.

Уже завтра, 11 августа, стартует новый сезон АПЛ. В первом туре «Манчестер Сити» будет гостить у «Бёрнли», начало — в 22:00 по мск.