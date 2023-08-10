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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Холанн — лучший игрок прошлого сезона АПЛ по версии Transfermarkt

10 Августа 2023 • 18:09 Комментировать
Бёрнли
...
Манчестер Сити
1 9.50 X 5.70 2 1.30
11.08 22:00

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн признан лучшим футболистом минувшего розыгрыша Английской премьер-лиги по версии интернет-портала Transfermarkt.

Источник сообщает, что в голосовании приняли участие более 1,5 млн человек со всего мира. Отмечается, что за Холанна было отдано 68,55% голосов. Вторую строчку в рейтинге занял хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне, который набрал 12,08%. Тройку лидеров замкнул экс-игрок «горожан» Илкай Гюндоган - 4,58%.

В прошлом сезоне 23-летний Холанн забил 36 мячей и сделал 8 ассистов в 35 матчах чемпионата Англии.

Уже завтра, 11 августа, стартует новый сезон АПЛ. В первом туре «Манчестер Сити» будет гостить у «Бёрнли», начало — в 22:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Илкай Гюндоган Кевин де Брёйне Эрлинг Холанн
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