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​Кейн не может выбрать клуб

10 Августа 2023 • 17:50 Комментировать

Остаться в «Тоттенхэме» или принять новый вызов в «Баварии» - Гарри Кейн пока не может сделать выбор между этими вариантами. Как сообщает в социальных сетях журналист Флориан Плеттенберг, 30-летний форвард колеблется, несмотря на устное соглашение с «Баварией» и принципиальную договорённость клубов.

Ситуация с выбором Кейном клуба сейчас описывается как «50 на 50». По данным источника, в «Баварии» знают, что звёздный форвард сборной Англии колеблется. 

Портал transfermarkt оценивает Гарри Кейна в 90 миллионов евро. Нападающий проводит в «Тоттенхэме» всю свою карьеру.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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