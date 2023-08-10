​Кейн не может выбрать клуб

Остаться в «Тоттенхэме» или принять новый вызов в «Баварии» - Гарри Кейн пока не может сделать выбор между этими вариантами. Как сообщает в социальных сетях журналист Флориан Плеттенберг, 30-летний форвард колеблется, несмотря на устное соглашение с «Баварией» и принципиальную договорённость клубов.

Ситуация с выбором Кейном клуба сейчас описывается как «50 на 50». По данным источника, в «Баварии» знают, что звёздный форвард сборной Англии колеблется.

Портал transfermarkt оценивает Гарри Кейна в 90 миллионов евро. Нападающий проводит в «Тоттенхэме» всю свою карьеру.