Вернувшийся в АПЛ «Шеффилд Юнайтед» продал своего норвежского опорника Сандера Берге бывшему конкуренту по Чемпионшипу, а теперь и по Премьер-лиге – «Бёрнли». Полузащитник подписал с новым клубом контракт на четыре сезона, а авторитетный ресурс о трансферах Transfermarkt оценивает сделку в 13,9 млн евро.

25-летний, почти двухметровый Берге провёл в составе «клинков» три года профессиональной карьеры. В прошлом сезоне в рамках Чемпионшипа футболист отличился шестью голами и пятью передачами.

Напомним, что «Бёрнли» по итогам минувшего сезона вышел в Премьер-лигу с первого места, «Шеффилд Юнайтед» - со второго. В первом туре нового сезона новый клуб Берге сразится дома с действующим чемпионом АПЛ – «Манчестер Сити».