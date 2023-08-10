​Гвардиола: «Манчестер Сити» не сможет повторить требл

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что его команда не может рассчитывать на повторение требла.

Как известно, в прошлом сезоне «Манчестер Сити» выиграл Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

«Будет невозможно сделать то, что мы сделали в прошлом сезоне. Это бывает раз в жизни. Я сказал игрокам: «Забудьте об этом. Мы поднялись на самую высокую гору». В последние два дня мы спускались с горы и оказались в начальной точке. Будет много трудностей, пока мы будем пытаться подняться как гору как можно выше. Посмотрим», - цитирует Гвардиолу The Guardian.

Напомним, что на прошлых выходных «Манчестер Сити» проиграл «Арсеналу» в Суперкубке.