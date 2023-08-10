Португальский вингер лондонского «Фулхэма» Иван Кавалейру перешёл в «Лилль», об этом официально сообщает пресс-служба «бульдогов» в своих соцсетях. Игрок подписал с французским клубом контракт на один год.

Воспитанник лиссабонской «Бенфики» принадлежал «дачникам» на протяжении трёх последних лет. Ранее выступал за родной клуб, «Монако», в который перебрался в 2015 году за 15 млн евро и «Вулверхэмптон». Сезон предыдущий провёл в Турции, где защищал цвета «Аланьяспора» в рамках арендного соглашения.

На данный момент авторитетный портал Transfermarkt оценивает 29-летнего футболиста в 2,2 млн евро.