Хёйлунн и Гринвуд не получили номера в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» направил в Премьер-лигу информацию об игровых номерах футболистов. Список игроков с их номерами «красные дьяволы» опубликовали и на своём официальном сайте. В этом списке отсутствует нападающий Расмус Хёйлунн, который недавно перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Аталанты». Клуб отмечает, что датчанину присвоят номер чуть позже – сейчас он ещё восстанавливается от травмы.

Также в списке отсутствует Мэйсон Гринвуд, чьё будущее непонятно. «Манчестер Юнайтед» отстранил этого игрока от команды ещё полтора года назад после обвинений в изнасиловании и нападении. В начале 2023 года обвинения были сняты, но «красные дьяволы» не вернули игрока в состав, а начали своё расследование.

«МЮ» отмечает, что номера игроков можно будет изменить после закрытия летнего трансферного окна.