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​«Манчестер Сити» предлагает 101 млн евро за игрока сборной Бразилии

10 Августа 2023 • 17:18 Комментировать

«Манчестер Сити» продолжает работать над подписанием полузащитника «Вест Хэма» и сборной Бразилии Лукаса Пакета. Как сообщает на своих страницах Foot Mercato, «горожане» сделали «молотобойцам» второе устное предложение в 88 миллионов фунтов (примерно 101 миллион евро).

Источник отмечает, что «Вест Хэм» вряд ли устроит такое предложение – лондонцы хотят выручить за 25-летнего Пакета 110 миллионов евро.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не стал отвечать на вопрос о возможном трансфере Лукаса Пакета. За «Вест Хэм» бразилец выступает с конца лета 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Вест Хэм Лукас Пакета трансферы футбола - лето 2023
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