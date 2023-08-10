​«Манчестер Сити» предлагает 101 млн евро за игрока сборной Бразилии

«Манчестер Сити» продолжает работать над подписанием полузащитника «Вест Хэма» и сборной Бразилии Лукаса Пакета. Как сообщает на своих страницах Foot Mercato, «горожане» сделали «молотобойцам» второе устное предложение в 88 миллионов фунтов (примерно 101 миллион евро).

Источник отмечает, что «Вест Хэм» вряд ли устроит такое предложение – лондонцы хотят выручить за 25-летнего Пакета 110 миллионов евро.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не стал отвечать на вопрос о возможном трансфере Лукаса Пакета. За «Вест Хэм» бразилец выступает с конца лета 2022 года.