​Лукаку тренируется в одиночестве

Будущее нападающего Ромелу Лукаку остаётся туманным. Бельгиец не входит в планы Маурисио Почеттино в «Челси», «Интер» от Лукаку явно отказался, а переход игрока в «Ювентус» осложнён. Между тем, как сообщает на своих страницах La Gazzetta dello Sport, Лукаку в настоящий момент тренируется на базе «Челси» в одиночестве. Почеттино не хочет, чтобы негативная энергия Ромелу оказывала влияние на команду.

В первом туре нового сезона Премьер-лиги «Челси» будет играть против «Ливерпуля». Матч пройдёт в ближайшее воскресенье, 13 августа.

Отметим, что портал transfermarkt оценивает 30-летнего Ромелу Лукаку в 40 миллионов евро.