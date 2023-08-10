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​Оуэн не советует Кейну переходить в «Баварию»

10 Августа 2023 • 16:42 Комментировать (1)

Известный в прошлом английский футболист Майкл Оуэн дал совет форварду «Тоттенхэма» Гарри Кейну, которого слухи активно связывают с «Баварией».

«Я знаю, что «Бавария» - большой клуб. Я очень уважаю их, но на месте Кейна остался бы. Нет большого достижения в том, чтобы выигрывать трофей с «Баварией». Я бы понял переход в «Реал» или в один из двух лучших клубов АПЛ. Стать лучшим бомбардиром за всю историю АПЛ с «Тоттенхэмом» - это большее достижение, чем выиграть чемпионат в стране, где доминирует одна команда», - написал Оуэн в социальных сетях.

Отметим, что Гарри Кейн в своей карьере ещё не выиграл ни одного трофея.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Майкл Оуэн Гарри Кейн
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Комментарии (1)
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ингерман
10 Августа 2023 в 17:00
ай аргументы полные идиотизьма.. памалчал бы уж ни-до-звизда.. А-ха-ха-ха! )))
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