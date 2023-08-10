​«Бавария» разочарована поведением Уокера – журналист

Защитник Кайл Уокер в летнее трансферное окно мог сменить «Манчестер Сити» на «Баварию», но сделка сорвалась. Как сообщил в программе Football Daily журналист Флориан Плеттенберг, в мюнхенском клубе разочарованы поведением 33-летнего футболиста.

«Бавария» очень сильно разочарована Уокером и его поведением, поскольку игрок сказал чёткое «да», когда речь шла о контракте с «Баварией» до средины 2025 года с опцией продления ещё на год. Всё было обговорено, «Бавария» сделала отличное предложение как для игрока, которому за 30», - сказал Плеттенберг.

Отметим, что за «Манчестер Сити» Кайл Уокер выступает с лета 2017 года.