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​«Бавария» сделала предложение по Кепе

10 Августа 2023 • 16:17 Комментировать

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага находится на радаре «Баварии». Как сообщает в социальных сетях журналист немецкого Sky Флориан Плеттенберг, мюнхенцы уже сделали предложение по 28-летнему испанцу. «Бавария» хочет арендовать Кепу на один сезон с правом дальнейшего выкупа.

Кепа перебрался в «Челси» из «Атлетика» (Бильбао) пять лет назад. С тех пор испанский голкипер провёл за «пенсионеров» 163 официальных матча, в которых пропустил 175 голов.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Кепу Аррисабалагу в 18 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Бавария Кепа Аррисабалага трансферы футбола - лето 2023
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