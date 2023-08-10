​«Бавария» сделала предложение по Кепе

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага находится на радаре «Баварии». Как сообщает в социальных сетях журналист немецкого Sky Флориан Плеттенберг, мюнхенцы уже сделали предложение по 28-летнему испанцу. «Бавария» хочет арендовать Кепу на один сезон с правом дальнейшего выкупа.

Кепа перебрался в «Челси» из «Атлетика» (Бильбао) пять лет назад. С тех пор испанский голкипер провёл за «пенсионеров» 163 официальных матча, в которых пропустил 175 голов.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Кепу Аррисабалагу в 18 миллионов евро.