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Тимбер: «Я всегда мечтал играть за «Арсенал»

10 Августа 2023 • 16:16 Комментировать
Арсенал
...
Ноттингем Форест
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12.08 14:30

Защитник лондонского «Арсенала» Юррьен Тимбер признался, что всегда мечтал играть за «канониров». Пару недель назад нидерландец перебрался в команду Микеля Артеты из амстердамского «Аякса».

«Я всегда хотел играть за «Арсенал». Я не говорю о командах, за которые хочу играть, но «Арсенал» всегда был моим любимым клубом, поэтому я и сказал это. Когда этим летом у меня появилась возможность для трансфера, мне не пришлось думать дважды», – сказал Тимбер в беседе со Sky Sports.

За трансфер Тимбера «Арсенал» заплатил «Аяксу» 40 миллионов евро. Сам футболист подписал контракт сроком до 2028 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Юррьен Тимбер
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