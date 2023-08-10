Тимбер: «Я всегда мечтал играть за «Арсенал»

Защитник лондонского «Арсенала» Юррьен Тимбер признался, что всегда мечтал играть за «канониров». Пару недель назад нидерландец перебрался в команду Микеля Артеты из амстердамского «Аякса».

«Я всегда хотел играть за «Арсенал». Я не говорю о командах, за которые хочу играть, но «Арсенал» всегда был моим любимым клубом, поэтому я и сказал это. Когда этим летом у меня появилась возможность для трансфера, мне не пришлось думать дважды», – сказал Тимбер в беседе со Sky Sports.

За трансфер Тимбера «Арсенал» заплатил «Аяксу» 40 миллионов евро. Сам футболист подписал контракт сроком до 2028 года.