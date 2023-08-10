«Манчестер Юнайтед» сохраняет интерес к Фримпонгу

Руководство «Манчестер Юнайтед» ещё не отбросило вариант с приобретением правого защитника леверкузенского «Байера» Жереми Фримпонга. Источник Sam c345 в социальных сетях пишет, что «красные дьяволы» сохраняют интерес к нидерландскому фуллбеку.

«Манчестер Юнайтед» интересовался Фримпонгом на протяжение большей части всего прошлого сезона. К футболисту сборной Нидерландов также присматривается каталонская «Барселона», которая вряд ли способна потягаться с «красными дьяволами» в финансовом плане.

Тен Хагу очень нравится Фримпонг. Тренер хочет пригласить Жереми для того, чтобы усилить конкуренцию на правом фланге обороны.