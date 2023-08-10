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​Гвардиола отказался отвечать на вопрос о возможном трансфере Пакета

10 Августа 2023 • 15:39 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола получил вопрос о возможном входящем трансфере полузащитника Лукаса Пакета.

«Я не буду это комментировать. Он футболист «Вест Хэма», - сказал Гвардиола, чьи слова в социальных сетях приводит журналист Фабрицио Романо.

Ранее в прессе появилась информация о том, что «Манчестер Сити» готовит новое предложение по 25-летнему Пакета для «Вест Хэма».

Авторитетный портал transfermarkt оценивает Пакета в 45 миллионов евро. В 41 матче за «Вест Хэм» полузащитник записал на свой счёт пять голов и семь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Вест Хэм Хосеп Гвардиола Лукас Пакета
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