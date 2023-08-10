«Ливерпуль» всё ещё уверен, что Кайседо перейдёт в «Челси»

«Ливерпуль» не намерен вмешиваться в гонку за полузащитником «Брайтона» Мойсесом Кайседо. Инсайдер Пол Джойс, представляющий издание The Times сообщает, что «скаузеры» уверен в переходе эквадорца в «Челси». По версии источника, Кайседо всегда был интересен «Ливерпулю», но клуб считал его слишком дорогим вариантом. Напомним, «Брайтон» требует за 21-летнего хавбека 120 миллионов евро.

Ранее ходили слухи о том, что «Ливерпуль» перебил предложение «синих» по трансферу Кайседо. Тем не менее, источник опровергает эти слухи. «Челси», в свою очередь, старается оформить трансфер Кайседо до воскресенья, когда начнёт новый сезон АПЛ домашним матчем против того же «Ливерпуля».

Сам Кайседо продолжает ждать свой трансфер в «Челси». Полузащитник намерен приложить все усилия для того, чтобы поскорее оказаться на «Стэмфорд Бридж».