Трансфер, который может изменить всё: почему переход Кейна в «Баварию» — это веха в истории

Гарри Кейн переходит в «Баварию», в ближайшее время этот трансфер будет оформлен окончательно. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» уверено, что этот переход может иметь важные последствия.
По данным английских СМИ, Гарри Кейн в ближайшее время покинет «Тоттенхэм» и переберётся в «Баварию». Сумма трансфера составит порядка 100 миллионов евро. Однако за этими фактами и цифрой стоит гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.
Топовый английский игрок покидает Премьер-лигу
Как известно, английские футболисты не слишком любят покидать Туманный Альбион. Они предпочитают играть дома. Исключением для звёздных англичан в последние годы был мадридский «Реал», куда ездили Стив Макманаман, Дэвид Бекхэм, Джонатан Вудгейт и Майкл Оуэн.
В итоге английские спортсмены хоть и играют в, возможно, сильнейшем чемпионате мира, они всё же варятся в своем соку. Из-за бешенной конкуренции в Премьер-лиге многие местные игроки не могут пробиться в составы больших клубов, что, в свою очередь, серьёзно уменьшает их шансы на получение опыта в Лиге чемпионов. Как итог, сборная Англии показывает довольно скучный футбол. Да, был финал Евро-2020, но подопечные Гарета Саутгейта получили вагон критики за тот футбол, который они продемонстрировали.
Кейн же является безусловной звездой. Капитан сборной Англии едет получать новый игровой опыт. В этом смысле Кейн может стать примером для многих соотечественников. Мы видим, как английская молодёжь всё чаще отправляется на континент за развитием. Джуд Беллингем, Джейдон Санчо, Фикайо Томори уехали и получили возможность играть на самом высшем уровне – в Лиге чемпионов. Теперь вслед за Кейном в континентальную Европу могут потянуться другие английские звёзды, которым не нашлось места в топовых клубах на родине.
«Бавария» включается в гонку вооружений
Мюнхенский клуб известен умением максимально бережно подходить к селекции. Когда другие претенденты на победу в Лиге чемпионов регулярно разбрасываются десятками миллионов евро, «Бавария» до нынешнего трансферного окна лишь дважды в истории заплатила за игрока более 49 миллионов евро. В остальном клуб никогда не был транжирой.
Самые дорогие приобретения «Баварии» в истории
|Люка Эрнандес
|«Атлетико» Мадрид (Испания)
|2019/20
|80 млн. евро
|Маттейс де Лигт
|«Ювентус» (Италия)
|2022/23
|67 млн. евро
|Ким Мин-Джэ
|«Наполи» (Италия)
|2023/24
|50 млн. евро
|Лерой Сане
|«Манчестер Сити» (Англия)
|2020/21
|49 млн. евро
|Дайо Упамекано
|«Лейпциг» (Германия)
|2021/22
|42,5 млн. евро
|Корентин Толиссо
|«Лион» (Франция)
|2017/18
|41,5 млн. евро
|Хави Мартинес
|«Атлетик» Бильбао (Испания)
|2012/13
|40 млн. евро
|Артуро Видаль
|«Ювентус» (Италия)
|2015/16
|39,25 млн. евро
Этим летом «Бавария» уже приобрела Ким Мин-Джэ из «Наполи» за 50 миллионов евро и теперь подписывает Кейна за компенсацию в два раза больше. Очевидно, что мюнхенцы поняли, что без больших трат всерьёз конкурировать в Лиге чемпионов больше не получится. При этом надо отметить, что «Бавария» смогла осуществить эти трансферы благодаря продаже своих игроков. Тот же Эрнандес ушел в «ПСЖ», Садио Мане отправился в Саудовскую Аравию, а Марсель Забитцер – в дортмундскую «Боруссию».
«Бавария» стала делать ставку на звёзд
При этом в трансфере Кейна важна ещё одна деталь. «Бавария» всегда старалась подписывать игроков на перспективу, чтобы они могли расти и прогрессировать в Мюнхене. Немецкий гегемон, как правило, находил игроков со звёздной перспективой, но до этого статуса доводил сам. Это как раз и помогало «Баварии» тратить на трансферы меньше других топ-клубов, но риск в этой модели также очевиден. Далеко не каждый талант смогли раскрыть тренеры немецкого гранда. Из списка выше, например, точно не доросли до уровня звезды Упамекано и Толиссо.
Однако в последнее время «Бавария» начала делать ставку на готовых звёзд. Прошлым летом в Мюнхен перебрался Садио Мане. Сейчас понятно, что трансфер оказался неудачным. Но вообще-то по ходу сезона 2021/22 сенегалец был в числе претендентов на «Золотой мяч» и выглядел едва ли не главной альтернативой Кариму Бензема, пока «Ливерпуль» не проиграл всё.
Теперь «Бавария» подписывает Кейна, которому этим летом исполнилось 30 лет. Современная медицина творит чудеса, но в любом случае англичанин на высоком уровне будет играть недолго. В Мюнхене понимают, что для победы в Лиге чемпионов можно было взять и, например, Рандаля Коло-Муани из «Айнтрахта», который может дорасти до высокого уровня. Однако для победы в Лиге чемпионов нужен готовый исполнитель. Поэтому «Бавария» готова вложиться в трансфер Кейна на пару ближайших лет, а не тратить годы на попытку взрастить звезду из более молодого игрока.
Роман Андреев
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