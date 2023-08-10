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Трансфер, который может изменить всё: почему переход Кейна в «Баварию» — это веха в истории

10 Августа 2023 • 15:23 Комментировать

Гарри Кейн переходит в «Баварию», в ближайшее время этот трансфер будет оформлен окончательно. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» уверено, что этот переход может иметь важные последствия.

По данным английских СМИ, Гарри Кейн в ближайшее время покинет «Тоттенхэм» и переберётся в «Баварию». Сумма трансфера составит порядка 100 миллионов евро. Однако за этими фактами и цифрой стоит гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.

Топовый английский игрок покидает Премьер-лигу

Как известно, английские футболисты не слишком любят покидать Туманный Альбион. Они предпочитают играть дома. Исключением для звёздных англичан в последние годы был мадридский «Реал», куда ездили Стив Макманаман, Дэвид Бекхэм, Джонатан Вудгейт и Майкл Оуэн.

В итоге английские спортсмены хоть и играют в, возможно, сильнейшем чемпионате мира, они всё же варятся в своем соку. Из-за бешенной конкуренции в Премьер-лиге многие местные игроки не могут пробиться в составы больших клубов, что, в свою очередь, серьёзно уменьшает их шансы на получение опыта в Лиге чемпионов. Как итог, сборная Англии показывает довольно скучный футбол. Да, был финал Евро-2020, но подопечные Гарета Саутгейта получили вагон критики за тот футбол, который они продемонстрировали.

Кейн же является безусловной звездой. Капитан сборной Англии едет получать новый игровой опыт. В этом смысле Кейн может стать примером для многих соотечественников. Мы видим, как английская молодёжь всё чаще отправляется на континент за развитием. Джуд Беллингем, Джейдон Санчо, Фикайо Томори уехали и получили возможность играть на самом высшем уровне – в Лиге чемпионов. Теперь вслед за Кейном в континентальную Европу могут потянуться другие английские звёзды, которым не нашлось места в топовых клубах на родине.

«Бавария» включается в гонку вооружений

Мюнхенский клуб известен умением максимально бережно подходить к селекции. Когда другие претенденты на победу в Лиге чемпионов регулярно разбрасываются десятками миллионов евро, «Бавария» до нынешнего трансферного окна лишь дважды в истории заплатила за игрока более 49 миллионов евро. В остальном клуб никогда не был транжирой.

Самые дорогие приобретения «Баварии» в истории

Игрок
Откуда
Сезон
Стоимость
Люка Эрнандес«Атлетико» Мадрид (Испания)2019/2080 млн. евро
Маттейс де Лигт«Ювентус» (Италия)2022/2367 млн. евро
Ким Мин-Джэ«Наполи» (Италия)2023/2450 млн. евро
Лерой Сане«Манчестер Сити» (Англия)2020/2149 млн. евро
Дайо Упамекано «Лейпциг» (Германия)2021/2242,5 млн. евро
Корентин Толиссо«Лион» (Франция)2017/1841,5 млн. евро
Хави Мартинес«Атлетик» Бильбао (Испания)2012/1340 млн. евро
Артуро Видаль«Ювентус» (Италия)2015/1639,25 млн. евро

 

Этим летом «Бавария» уже приобрела Ким Мин-Джэ из «Наполи» за 50 миллионов евро и теперь подписывает Кейна за компенсацию в два раза больше. Очевидно, что мюнхенцы поняли, что без больших трат всерьёз конкурировать в Лиге чемпионов больше не получится. При этом надо отметить, что «Бавария» смогла осуществить эти трансферы благодаря продаже своих игроков. Тот же Эрнандес ушел в «ПСЖ», Садио Мане отправился в Саудовскую Аравию, а Марсель Забитцер – в дортмундскую «Боруссию».

«Бавария» стала делать ставку на звёзд

При этом в трансфере Кейна важна ещё одна деталь. «Бавария» всегда старалась подписывать игроков на перспективу, чтобы они могли расти и прогрессировать в Мюнхене. Немецкий гегемон, как правило, находил игроков со звёздной перспективой, но до этого статуса доводил сам. Это как раз и помогало «Баварии» тратить на трансферы меньше других топ-клубов, но риск в этой модели также очевиден. Далеко не каждый талант смогли раскрыть тренеры немецкого гранда. Из списка выше, например, точно не доросли до уровня звезды Упамекано и Толиссо.

Однако в последнее время «Бавария» начала делать ставку на готовых звёзд. Прошлым летом в Мюнхен перебрался Садио Мане. Сейчас понятно, что трансфер оказался неудачным. Но вообще-то по ходу сезона 2021/22 сенегалец был в числе претендентов на «Золотой мяч» и выглядел едва ли не главной альтернативой Кариму Бензема, пока «Ливерпуль» не проиграл всё.

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Теперь «Бавария» подписывает Кейна, которому этим летом исполнилось 30 лет. Современная медицина творит чудеса, но в любом случае англичанин на высоком уровне будет играть недолго. В Мюнхене понимают, что для победы в Лиге чемпионов можно было взять и, например, Рандаля Коло-Муани из «Айнтрахта», который может дорасти до высокого уровня. Однако для победы в Лиге чемпионов нужен готовый исполнитель. Поэтому «Бавария» готова вложиться в трансфер Кейна на пару ближайших лет, а не тратить годы на попытку взрастить звезду из более молодого игрока.

Роман Андреев

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Евро-Футбол.Ру,
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