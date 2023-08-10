​Кейн может остаться в «Тоттенхэме» на фоне слухов о трансфере в «Баварию»

В последние часы пресса активно обсуждает возможный трансфер Гарри Кейна из «Тоттенхэма» в «Баварию». Сообщалось, что клубы согласовали сделку. Впрочем, журналист Sky Sports Каве Солхеколь располагает другой информацией.

«Переход Гарри Кейна в «Баварию» далёк от завершения. Кейн всё ещё склоняется к тому, чтобы остаться в «Тоттенхэме», - написал Солхеколь в социальных сетях.

Отметим, что действующий контракт 30-летнего Гарри Кейна рассчитан до конца июня 2024 года. В лондонском клубе нападающий проводит всю свою карьеру.

В первом туре Премьер-лиги «Тоттенхэм» 13 августа сыграет против «Брентфорда».